Calibro40 parla del singolo uscito mesi fa nel dvd “Effetto definitely maybe” degli Oasis. “Buio e Luce” ora fuori sul web

1- Sbalorditivo! Come diavolo hai fatto ad avere Ascanio in questo video?

Bè, Ascanio è una persona di cuore e che stimo moltissimo, crede nella mia musica ed ha voluto dare il suo contributo per cercare di realizzare questo sogno, perciò approfitto anche di questa intervista per salutarlo e dargli un grande abbraccio

2 – E come sei riuscito ad essere dentro al Dvd degli Oasis ?

Il lavoro che sto facendo piano piano comincia a dare i suoi frutti, le etichette mi hanno notato e mi hanno inserito all’interno del dvd, ringrazio per questo i realizzatori del progetto, l’ agenzia Musae

3 – A parte tutto il gossip e le congratulazioni per le soddisfazioni … parlaci del pezzo … cosa dice di te?

Il pezzo parla molto di me, il contrasto tra il buio e la luce, tra virgolette tra il bene ed il male, nel video si vede un ragazzo, interpretato da me che si ritrova da solo con la sorellina dopo la morte dei genitori, lui è una brava persona ma è costretto a fare brutte cose e a mettersi in affari con tipi loschi per cercare di dare da mangiare ed un futuro a sua sorella. Il pezzo parla di quando sei costretto a fare cose sbagliate per via delle situazioni, che possono essere di soldi, o situazioni mentali particolari dove ti senti privo di punti di riferimento. Nonostante tutto questo non fa di te una cattiva persona, perché a differenza di molte altre che si mascherano da buone, tu hai il cuore grande, al di la di tutto ed oltre ogni brutta cosa



4 – Quando lo hai scritto? O concepito?

Ad Ottobre del 2016 più o meno

5 – Di quale progetto discografico fa parte?

IL pezzo è inserito nell’album ‘’Da me’’ disponibile in free download sul portale ‘’Honiro.it’’ ed è uscito il 7 Marzo come detto prima nel dvd degli Oasis – Effetto definitely maybe in tutti i megastor e su amazon.it

6 – Ormai sono anni che si parla di un disco ufficiale tuo che ancora non esce …. come mai?

Perché nel frattempo che tutto sia perfetto sto facendo uscire altri dischi e mixtape, contornati da tanti video, insomma non sono mai fermo, ma posso assicurarvi che a breve ne sentirete parlare.

7 – Con il Pugilato invece? Qualche news?

IL pugilato procede, mi alleno tutti i giorni, a volte ci sono delle incomprensioni tra atleta e maestro, ora è arrivato dopo dieci anni anche il mio momento purtroppo, non per questo però ho lasciato questo sport, raggiungerò il mio obiettivo anche qui